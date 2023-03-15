Кадиров пояснив, що за загадковий пристрій носить на пальці (відео)

Він запевнив, що є цілком здоровим і має стовідсотковий зір.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров запевнив, що ґаджет, який він носить на пальці, є начебто лічильником молитов, а не медичним пристроєм.

Про це Кадиров розповів у відео на своєму телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що пристрій викликав багато обговорень та версій: тривожна кнопка, медичний прилад, загадковий пристрій.

"Навіть недруги думають, що цей якийсь медичний апарат. Ось, дивіться, це в мене електронний лічильник. Я читаю молитви. Тож давайте не "гоніть" там. Я абсолютно здорова людина", – сказав у відеозверненні лідер Чечні.

Він також додав, що має 100%-ий зір і висловив упевненість у якійсь перемозі.

У повідомленні на каналі Кадирова уточнюється, що цей начебто "електронний лічильник" лідер Чечні завжди носить під час неспання: "Я читаю салавати на честь нашого улюбленого пророка Мухаммада. Лічильник дозволяє мені бачити, скільки разів я їх прочитав".

Нагадаємо, видання Bild на початку березня заявило про серйозні проблеми зі здоров’ям у Кадирова. За останні місяці він помітно погладшав та має дуже набряклий вигляд. А на одній з останніх зустрічей з президентом РФ Володимиром Путіним на пальці в лідера Чечні помітили схожий на пульсоксиметр пристрій.

Окрім того, під час зустрічі з російським диктатором було видно, що Кадиров зачитував текст з папірця, який надрукували дуже великими літерами. Ймовірно, це пов’язано з проблемами з зором.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в Кадирова гостра ниркова недостатність, і що його могли отруїти працівники ФСБ Росії.

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