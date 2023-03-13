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Кадиров звітував перед Путіним: текст виступу надрукували дуже великими літерами (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2710
Час на прочитання
1 хв
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Кадиров звітував перед Путіним: текст виступу надрукували дуже великими літерами (відео)

Фото: сайт Кремля

Путін та Кадиров провели робочу зустріч.

Президент Росії Володимир Путін та очільник Чечні Рамзан Кадиров провели у Кремлі робочу зустріч. Примітно, що Кадиров зачитував текст з папірця, який надрукували дуже великими літерами. 

Відповідне відео зустрічі опублікували на сайті Кремля.

Раніше ЗМІ помітили на пальці Кадирова пульсоксиметр. 

Німецьке видання Bild повідомляло, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже набряклий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі. Видання припускає, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов озвучив інформацію про те, що лідера Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники російської ФСБ.

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Дата публікації
Перегляди
2710
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