"Кадирова не отруїли, він вмирає, бо 15 років вживав наркотики" – Закаєв

Лідер Чечні Рамзан Кадиров протягом 15 років приймав заборонені речовини, зокрема наркотики, що в призвело до побічних ефектів та серйозних проблем зі здоров'ям, про які стало відомо нещодавно.

Про це "24 Каналу" розповів прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв.

На його думку, така залежність й довела лідера Чечні до "лікарняного ліжка".

"У нього проблеми з нирками. За нашою інформацією, йому в ОАЕ дійсно пересаджували нирку, але вона не прижилася. Через це у нього відбулися дуже серйозні ускладнення зі здоров'ям", – зазначив Закаєв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Що з Кадировим? В Росії ховають главу Чечні!"

Прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія також переконаний, що спецслужби Росії не отруювали Рамзана Кадирова. Адже самопроголошений глава Чечні потрібен Кремлю – Кадиров вигідний та корисний допоки живий.

"Він – сміттєвий ящик, якого створили в Чечні. Весь негатив, який є у Чечні або наслідки злочинів, які російські спецслужби та Росія здійснити в Чечні – вони переведуть це все на Кадирова", – резюмував Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, в ГУР підтверджували, що Рамзану Кадирову зробили низку невдалих медичних втручань. Крім того, в розвідці України звертали увагу, що значна частина відео, які останнім часом поширюють у Мережі за участю очільника Чечні, насправді або постановні, або старі.

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