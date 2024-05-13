Кадрові перестановки в РФ: в Офісі президента заявили про перехід до "воєнного комунізму"

Зміни в російській управлінській вертикалі, влаштовані Путіним, свідчать про кілька речей. Зокрема, про тотальну мілітаризацію економіки й перебудову систем постачання армії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він виділив основні чотири пункти:

Остаточний перехід РФ до "воєнного комунізму". На думку радник голови ОП, йдеться про тотальну мілітаризацію економіки й перебудови систем постачання армії для ресурсного забезпечення "нескінченної війни".

Перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами. Різке скорочення кількості впливових членів неформального навколопутінського "Політбюро 2.0".

Приборкання армійської корупції (низведення групи Шойгу).

Поступове видавлювання на периферію групи Патрушева. Подоляк вважає, що це прямо говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі.

"Росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переналаштовуючи економіку на функціонування в гостро/дефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечувати різке нарощування мілітарного складника. У будь-якому разі немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін вирішив призначити нового міністра оборони замість чинного голови відомства Сергія Шойгу. Ним стане економіст Андрій Бєлоусов. Крім Шойгу, Путін вирішив здійснити низку кадрових перестановок.ТСН.ua розбирався – кого, куди і навіщо призначає диктатор.

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