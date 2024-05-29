Кадрові зміни у Кремлі: ексспівробітник КДБ оцінив роль нового фаворита Путіна

За словами Жирнова, Олексій Дюмін був одним з семи улюбленців Путіна, кого російський диктатор привів у політику.

Російський диктатор Путін призначив свого колишнього охоронця Олексія Дюміна на нову посаду. Дюмін стане секретарем Державної ради РФ.

Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у коментарі "24 каналу" прокоментував такі кадрові зміни та розповів, хто ж такий цей Дюмін.

За словами Жирнова, він був одним з семи улюбленців Путіна, кого російський диктатор привів у політику.

Не дуже розумний, але молодий (52 роки – ред.). Відданий Путіну як собака – дивиться на нього, виляє хвостом, слина з рота витікає", – сказав ексспівробітник КДБ.

На думку експерта, для Миколи Патрушева, якого зняли з посади секретаря ради безпеки, і призначили також помічником Путіна (як і Дюміна) – це приниження та знущання.

Водночас, Жирнов заперечує тезу, що Путін бачить у Дюміні ймовірного наступника "на троні". Ексрозвідник наголошує – диктатор не збирається нікому навіть формально віддавати свій пост аж до смерті.

"Інша річ, що Путін задумався, хто продовжуватиме путінську справу, коли він неминуче помре. Тому що диктатор все-таки не "Чахлик Невмирущий", як кажуть в Україні. Рано чи пізно він помре", – підсумував Сергій Жирнов.

Хто такий Олексій Дюмін

Нагадаємо, 14 травня Путін призначив губернатора Тульської області Дюміна своїм помічником. Посаду губернатора Тульської області ексохоронець Путіна обіймав з 2016 року.

Олексій Дюмін / Фото: Фото з соціальних мереж

Сьогодні Олексія Дюміна призначено на посаду секретаря Державної ради РФ. До Дюміна посаду секретаря Держради обіймав Ігор Левітін - колишній глава Мінтрансу РФ.

У червні 2023 року колишнього охоронця Путіна "сватали" на посаду міністра оборони РФ замість Шойгу. Нібито саме Дюмін домовився з Пригожиним зупинити марш на Москву, а головною вимогою глави ПВК "Вагнера" нібито стала саме відставка міністра оборони. Проте, як виявилося, Путін і не збирався виконувати обіцяне, а просто ліквідував Пригожина. Проте Шойгу протримався на своїй посаді ще майже рік, аж доки йоге не замінили економістом Андрієм Бєлоусовим.

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