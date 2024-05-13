Кадрові зміни у вищому керівництві РФ: Путін подав сигнал Україні та Заходу - що він означає

Кадрові перестановки в Кремлі не змінюють задач Сил оборони України.

Кадрові зміни в російському керівництві сигналізуть про намір очільника Кремля Володимира Путіна посилити боротьбу із Україною та Заходом, а не готовність до мирних переговорів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Нагадаємо, напередодні Путін призначив новим міністром оборони РФ Андрія Білоусова, а колишнього міністра Сергія Шойгу перевів на посаду секретаря ради безпеки РФ, з якої звільнив близького соратника Миколу Патрушева.

"Кадрові зміни в російському керівництві розходяться з риторикою москви про готовність до переговорів і сигналізуть радше про намір путіна посилити конфронтацію з Україною і Заходом", - вважають там.

Та додають, що кадрові перестановки в Кремлі не змінюють задач Сил оборони України.

"За час повномасштабної війни з Україною путін не вперше усуває генералів-невдах (дворніков, лапін, суровікін). Настала черга і міністра шойгу. Патрушев 16 років був секретарем російського радбезу. Він один зі стовпів закостенілого путінського режиму, який уособлюють люди, що роками не полишають займаних посад", - підкреслюють фахівці центру.

Новий міністр оборони Білоусов має досвід у сфері управління економікою, зокрема галуззю ОПК. Його призначення може свідчити про приготування Москви до затяжної війни.

Нагадаємо, ми розповідали, що відомо про нового міністр оборони РФ та чому він - небезпечний.

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