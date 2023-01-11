Кадрові зміни в вищому військовому керівництві РФ: що означає призначення Герасимова для Кремля

"Партія" на чолі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим і засновником групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним програли.

Військовий аналітик, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі пояснив зміни у вищому військовому керівництві Росії. Він вважає, що всередині Кремля відбувалася боротьюа між двома партія, у якій перемогу здобули російські спецслужби - міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Про це йдеться у статті Sky News.

Автори статті припускають, що російський президент Володимир Путін може раптово втратити владу. Тому високопосадовці РФ шикуються в чергу, щоб скористатися цим.

"Наприклад, пан Кадиров і пан Пригожин робили спроби викрасти політичну увагу - останній прямував на лінію фронту поблизу Бахмута, щоб зустріти війська "Вагнера", які там воюють, тоді як Путін уникав відвідин України від початку війни. Пригожин відкрито підтримував Сергія Суровікіна, якого сьогодні відсторонили від посади командувача військовими операціями Росії в Україні", - йдеться у матеріалі західного ЗМІ.

Військовий аналітик Роб Лі вважає, що посилення популярності групи найманців "Вагнера" у війні в Україні допомогло підвищити популярність Пригожина. Він ділився відео з передової у Бахмуті, де критикував генералів і керівництво Міністерства оборони. Це могло вплинути на перестановки у керівництві ЗС РФ.

Нагадаємо, 11 січня у Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником.

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