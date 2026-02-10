Кадиров безглуздо виправдався за аварію з сином та "знайшов винуватця"

Рамзан та Адам Кадирови

Очільник Чечні Рамзан Кадиров вперше прокоментував резонансну інформацію про ДТП, у яку нібито потрапив його син Адам. Попри спростування, держЗМІ республіки продовжують публікувати архівні кадри з сином Кадирова, видаючи їх за нові.

Про це Кадиров заявив під час зустрічі з прокурором республіки Арсаном Адаєвим, відповідне відео з’явилося в його Telegram-каналі.

Спростування та скарги на ажіотаж

Кадиров назвав повідомлення про аварію «вкидом», який безпідставно став «номером один у світових новинах». При цьому він послався на можливості сучасних технологій.

«За допомогою штучного інтелекту можна обманути будь-яку людину. В країні сталося 128 тисяч аварій, 13 009 людей загинули, але нікому до цього немає діла», — заявив він.

Очільник Чечні також додав, що пообіцяв посилити «боротьбу з фейками», оскільки будь-яка інформація про Чечню нібито завжди викликає «особливий ажіотаж».

Приховування правди та архівні відео

Попри офіційні заяви, ситуація навколо стану Адама Кадирова залишається підозрілою. Чеченські державні медіа та офіційні особи уникають прямої відповіді на запитання про аварію, натомість вдаються до маніпуляцій:

У соцмережах поширюють архівні записи з Адамом, намагаючись видати їх за свіжі.

Нещодавно в його Instagram опублікували відео зі стрільбою та танцями, проте ці знімання викликають сумніви.

Наразі достовірної інформації про стан здоров’я сина Кадирова та його фактичне місцеперебування немає.

Нагадаємо, 16 січня 18-річний Адам Кадиров, син очільника Чечні Рамзана Кадирова, потрапив до лікарні після ДТП, яка сталася з його кортежем. Низка російських ЗМІ повідомляла, що він у тяжкому стані.