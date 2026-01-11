Кадиров при смерті: хто може очолити Чечню і чого очікувати від Росії

Рамзан Кадиров. / © Associated Press

Якщо дійсно у глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова погіршився стан здоровʼя через відмову нирок, то вже найближчим часом там з’явиться новий лідер.

Про це повідомив політолог Вадим Денисенко.

“Єдине, що можемо точно сказати, - син не зможе бути керівником республіки. Призначити когось із синів - порушити або переписати законодавство. Досі Путін завжди старався уникати подібних речей. Зрештою, якби він грав в цю гру, ми б частіше бачили дітей Кадирова в Кремлі. Але Путін явно дистанційовувався від подібного рішення”,- наголосив політолог.

З його слів, повністю відкинути такий сценарій не можна, але наразі він виглядає як малоймовірний.

Денисенко наголошує, що в цій ситуації головне завдання Кремля - не допустити міжусобиць і забезпечити контрольований перехід влади, “яка буде 100% залежною від Москви”. Експерт прогнозує, що “з великою долею імовірності” новим керівником може стати або голова уряду Чечні Магомед Даудов, або депутат Держдуми Адам Делімханов.

“Даудов – забезпечить наджорстку лінію по придушуванню “всіх і вся”. Делімханов – більш комфортний Москві, хоча і не настільки жорсткий. І перший, і другий продовжать лінію Кадирова, який тримав владу на круговій поруці, і відповідальності родичів за діяння представників їхнього клану”, - заявляє Вадим Денисенко.

Щодо можливого призначення командира чеченського спецназу Апті Алаудінов, то виникне конфлікт з кланом Кадирова, вважає експерт.

“Алаутдінов – з іншого клану. Хоча він і найбільш лояльний Кремлю. Тому його призначення поки виглядає малоймовірним”, - додав він.

За словами Денисенка, призначення наступника Кадирова відбуватиметься з огляду на те, аби не допустити міжусобиць. Саме тому, пояснює він, сценарій щодо створення заворушень в Чечні - нереалістичний.

“Що точно буде відбуватися - це зменшення автономності Чечні та фактичну втрату впливів чеченського керівництва на Росгвардію і її чеченські підрозділи. На жаль, ні про який сепаратизм мова поки що не йдетьс Щось може змінитися тільки тоді, коли почнеться ослаблення центру”, - підсумував Денисенко.

Нагадаємо, джерело в українському ГУР повідомило, що Рамзан Кадиров при смерті. Через відмову нирок він перебуває на процедурі діалізу у власній лікарні в Чечні. Наразі лікарі не дають жодних прогнозів. До Кадирова зʼїхались члени сімейного клану (тейпу), зокрема й з інших країн.