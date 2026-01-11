Рамзан Кадиров / © Associated Press

У глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова погіршився стан здоровʼя через відмову нирок. У Кремлі вже обговорюють потенційних кандитатів на його посаду.

Про це «Укрінформ» повідомило джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що через відмову нирок Кадиров перебуває на процедурі діалізу, і лікарі не дають жодних прогнозів.

За даними джерел в ГУР МО України, нині Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні, до нього зʼїхались члени сімейного клану (тейпу), зокрема й з інших країн.

На тлі поганого стану здоров’я Кадирова значно активізувався процес визначення кандидатури на місце нового очільника Чечні.

Раніше повідомлялося, що стан здоров’я Кадирова різко погіршився після того, як він прилетів до Москви 24 грудня. Уночі його досправили на реанімобілі до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.