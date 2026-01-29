Кадиров вперше після чуток про хворобу з’явився на людях: прокоментував переговори

Рамзан Кадиров / © Associated Press

Реклама

Маріонетковий прокремлівський глава Чечні Рамзан Кадиров виступив проти проведення мирних переговорів і висказався за ведення війни «до кінця».

Про це він заявив у Кремлі, куди прибув у складі російської делегації для участі у зустрічі диктатора Путіна з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

«Я вважаю, що війну треба довести до кінця. Переговори після всього, що зроблено… Я проти переговорів», — сказав Кадиров.

Реклама

Зауважимо, що на опублікованому відео «дон-дон» говорить дуже тихо, що його ледве можна почути. Його обличчя набрякле, а на шкіру, скоріше за все, нанесли грим. Це ще раз підтверджує чутки про поганий стан здоров’я Кадирова. Раніше була інформація, що його стан здоров’я вкрай важкий. Востаннє офіційно Кадиров з’являвся на публіці у грудні 2025 року.

Як зазначили самі пропагандистські ЗМІ, Кадиров — єдиний із глав російських регіонів входить до складу російської делегації на переговорах Росії та ОАЕ у Кремлі.

Раніше повідомлялося, що Рамзан Кадиров вступив у конфлікт із Кремлем, між ним і диктатором Путіним «розлад» через те, що «дон-дон» самостійно веде перемовими з монархіями Близького Сходу щодо безпеки своєї багаточисельної родини.