Кадиров вступив у конфлікт з Путіним: що задумав «дон-дон» і чим все може завершитися

Путін і Кадиров «побили горшки» / © ТСН.ua

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Глава Чечні Рамзан Кадиров вступив у конфлікт із Кремлем, між ним і диктатором Путіним «розлад» через те, що «дон-дон» самостійно веде перемовими з монархіями Близького Сходу щодо безпеки своєї багаточисельної родини.

Про це пише російське видання «Важные истории» з посиланням на розповідь колишнього працівника ФСБ, який спеціалізувався на Північному Кавказі.

«Ці слова підтвердив його чинний колега. Частково ці відомості підтвердили північнокавказька журналістка та правозахисники», — зазначили у виданні.

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За інформацією джерел видання, головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті переговори «дон-дона» з приводу майбутнього своїх активів і безпеки членів своєї сім’ї з представниками близькосхідних мусульманських монархій, які не були погоджені з Кремлем.

Як відомо, Кадиров вже давно і тяжко хворий. «Дон-дон» боїться за майбутнє своїх багаточисельних нащадків, яких «наплодив» від різних жінок, зокрема неповнолітніх «наложниць».

«Глава Чечні добре розуміє, як влаштовано владу в його регіоні і що може очікувати членів його сім’ї у разі його відходу. Він також знає ціну обіцянкам та гарантіям безпеки з боку федерального центру. Невпевненість у майбутньому своїх численних родичів змусила його шукати гарантії їм у близькосхідних мусульманських країнах, з керівниками яких у Кадирова склалися давні приятельські відносини», — зазначається у статті.

Кадиров намагався приховати ці переговори від Кремля, проте про них відразу дізналася ФСБ і доповіла Путіну.

Розлад із Кремлем торкнувся і найближчого соратника Кадирова, депутата Держдуми Адама Делімханова. Раніше Делімханов організовував кримінальні схеми, що включають рейдерство та здирство, без узгодження з керівництвом країни, кажуть правозахисники.

Проте від початку 2025 року Адам Делімханов категорично відмовляється від участі в будь-яких силових «розбірках», хоч би яка сума стояла на кону.

«Обраним, які безпосередньо можуть звернутися до Делімханова, він заявляє, що „на самому верху“ отримано сувору вказівку, щоб чеченські лідери та силовики не були задіяні в якихось подібних історіях і взагалі менше „світилися“, — писав телеграм-канал про російських силовиків „ВЧК-ОГПУ“.

Раніше повідомлялося, що Кадиров познущався з українського полоненого і запропонував використовувати українських полонених як живий щит.

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