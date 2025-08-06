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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кадиров зник після інциденту у морі, а потім з’явився дуже схудлим (фото)

Рамзан Кадиров з’явився на нараді в Чечні, де мав дуже схудлий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Лідер Чечні Рамзан Кадиров різко схуд

Лідер Чечні Рамзан Кадиров різко схуд / © скриншот з відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров зник після того, як ледь не потонув у морі в Туреччині. Згодом він з’явився на нараді з чиновниками республіки і мав помітно схудлий вигляд.

Про це свідчить відео з наради.

Після того, як Кадиров ледь не потонув у морі на пляжі п’ятизіркового готелю у турецькому Бодрумі, його відправили до приватнлї лікарні. Стан чеченського лідера був стабільним, але він мав перебувати під наглядом лікарів.

За інформацією видання Ensonhaber, що після того, як Кадиров виписався з клініки в Бодрумі та повернувся доРосії, його помітили у спортзалі. Лідер Чечні займався на велотренажері та грав у більярд.

Після інциденту Кадиров раптово припинив з’являтися на публіці. Однак 5 серпня політик опублікував у своєму телеграм-каналі відео розширеної наради під своїм керівництвом про соціально-економічну ситуацію в регіоні.

На ролику видно, як Кадиров просить чеченських чиновників відзвітувати про роботу. Також помітне разюче схуднення лідера республіки.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров різко схуд / © скриншот з відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров різко схуд / © скриншот з відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров різко схуд / © скриншот з відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров різко схуд / © скриншот з відео

Нагадаємо, 24 липня Кадиров мало не втопився під час відпочинку на елітному у Туреччині на узбережжі Егейського моря. Політик зайшов у море, «раптово почав непритомніти» і пірнув під воду. Після цього Кадирова витягли з води і доправили до приватної клініки.

А до цього, в середині липня, у Чечні опублікували ролик із Кадировим, знятий під час зустрічі з начальником місцевого управління ДАІ Ідрісом Черхіговим. Примітно, що на відео лідер Чечні був показаний усього кілька секунд: він дивився в одну точку та беземоційно розмовляв чеченською мовою.

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