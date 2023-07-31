"Калібри", "Іскандери" і "Кинджали": у ГУР назвали, скільки ракет Росія виробляє за місяць

Фактично всі ракети, які зараз виготовляють росіяни, окупанти одразу ж запускають по Україні.

Росіяни намагаються збільшити виробництво ракет для атак по Україні, але їхнє виготовлення не є швидким.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 31 липня.

"Окрім залишків ракет (у Росії – ред.), власне налагоджено виробництво. І вони працюють над тим, щоб намагатися його збільшувати. Але якщо говорити про "Іскандери", то це значно менші обсяги виробництва, аніж тих самих "Калібрів", – розповів представник української розвідки.

За його словами, фактично всі ракети, які зараз виготовляють росіяни, ворог одразу ж випускає по Україні після пауз, які якраз потрібні противнику для накопичення і підготовки до наступних атак.

Юсов уточнив, що на сьогодні росіянам вдається виготовити за місяць десятки "Калібрів" і тільки одиниці "Іскандерів" та "Кинджалів".

Нагадаємо, в середині липня німецькі ЗМІ повідомили, що до Росії досі постачаються західні компоненти для виготовлення ракет, зокрема із Німеччини. Такі компоненти були помічені у крилатій ракеті Х-101 і в деяких варіантах крилатої ракети "Іскандер". Німецькі складники може містити і ракета Х-47М2 "Кинджал".

Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський попередив українців про загрозу нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, а також закликав місцеву владу готуватися до такого розвитку подій.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що під час прийдешніх осені-зими Росія може зробити ставку атаки по Україні безпілотниками. Однак не можна виключати і ракетних атак, тож слід посилювати українську ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Масовані атаки будуть скоро! Є перші сигнали! | Наталія Гуменюк"

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