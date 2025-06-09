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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Заворушення у Лос-Анджелесі: Каліфорнія судитиметься з Трампом через примусове розгортання Нацгвардії

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом подає позов проти адміністрації Трампа, звинувачуючи у порушенні закону через примусове розгортання Національної гвардії без погодження зі штатом.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Протести у Лос-Анджелесі

Протести у Лос-Анджелесі. / © APnews

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про намір подати позов проти адміністрації Дональда Трампа через розгортання Національної гвардії у штаті без погодження з місцевою владою. За його словами, дії федерального уряду були незаконними та створили загрозу безпеці мешканців.

Про це пише The Guardian.

Про це Ньюсом заявив у прямому ефірі Fox News: “Є причина, через яку ми завтра йдемо до суду”, – сказав губернатор, висловивши впевненість у перемозі. Раніше він пояснив MSNBC, що оскаржує рішення Трампа про федералізацію Нацгвардії Каліфорнії, оскільки воно не було узгоджене з урядом штату, як того вимагає процедура.

“В указі Трампа прямо сказано, що будь-які дії мали бути скоординовані з губернатором. Але такої координації не було взагалі”, — підкреслив Ньюсом.

Позов стосується ситуації у Лос-Анджелесі, де гвардійців залучили до придушення протестів проти федеральних імміграційних рейдів. Губернатор заявив, що це сталося без попередніх консультацій та з порушенням правил взаємодії між штатами і федеральною владою.

“Це був безрозсудний вчинок, що створив напружену ситуацію й поставив під загрозу життя людей”, — додав він.

На думку Ньюсома, такі дії Вашингтона встановлюють небезпечний прецедент втручання у справи штатів без їхньої згоди.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки спалахнули потужні громадські протести, епіцентром яких став Лос-Анджелес. Причиною стали масштабні рейди імміграційної поліції, що викликали хвилю обурення серед громадян і правозахисників. Президент Дональд Трамп ухвалив рішення залучити Національну гвардію для стримування заворушень і відновлення порядку в місті.

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