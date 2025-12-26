Каліфорнію затопило на Різдво: влада оголосила евакуацію (фото)

Наслідки негоди / © Associated Press

У Південній Каліфорнії потужні зливи спричинили масштабні повені та селеві потоки. Влада оголосила про евакуацію.

Про це повідомляє Reuters.

Зливи стали наслідком шторму, який налетів з Тихого океану й триватиме щонайменше до п’ятниці. За даними метеорологів, у деяких районах за годину випадало понад 2,55 см опадів. Інформації про загиблих не надходило.

У більшості районів округу Лос-Анджелес діяло попередження про раптові повені. Водіїв закликали утриматися від поїздок. Міська влада Лос-Анджелеса видала наказ про евакуацію приблизно для 130 будинків, які вважаються особливо вразливими до зсувів.

У Райтвуді дороги закриті через підтоплення. Там теж спочатку оголосили евакуацію, але потім закликали залишатися в приміщеннях через погіршення ситуації.

В окремих гірських районах зафіксували численні каменепади. Сильні дощі супроводжувалися поривчастим вітром, який повалив дерева та лінії електропередачі.

Нагадаємо, потужний шторм Клаудія спричинив екстремальні погодні умови у Португалії, в частині Іспанії, Ірландії та Великої Британії. Внаслідок негоди загинули троє людей, десятки отримали поранення.