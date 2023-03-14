Калінінград озброєний до зубів: країни Балтійського регіону попередили про загрозу з боку РФ

У розвідці кажуть, що Росія збільшує кількість військ і витрати на оборону.

Російський Калінінград є "найбільшим джерелом загрози" для багатьох країн Європи на довгі роки. Втрати росіян у війні в Україні лише тимчасово зменшили її військовий потенціал.

Про це заявляють експерти литовської розвідки.

"Військове угруповання в Калінінградській області виконуватиме свою найважливішу функцію - не дати "ворогу" в особі (в очах Росії - ред.) НАТО розгорнути необхідні оборонні можливості в регіоні Балтійського моря", - йдеться в повідомленні двох розвідувальних служб Литви: Державної безпеки та Департаменту оперативних служб.

Також читайте Аналітик попередив про загрозу глобальної війни і назвав наступну ціль РФ

Генерал-майор Даріус Яунішкіс і полковник Елегіюс Паулавічюс попередили, що Росія збільшує кількість військ і витрати на оборону, готуючись до тривалого конфлікту з Україною та Заходом .

"Реконструкція і розширення Калінінградського військового угруповання вже триває. В результаті війни з Україною російські військові можливості в регіоні Балтійського моря лише тимчасово зменшилися", - підкреслив полковник Паулавічюс.

За даними литовських спецслужб, ще до початку повномасштабної агресії проти України Росія готувала постачання та інфраструктуру Калінінграда до роботи в умовах ізоляції. Готувалися додаткові пороми і кораблі для перевезення необхідних товарів через Балтику. Таким чином їм, принаймні, вдається обмежити наслідки економічних санкцій.

"Кремль, ймовірно, продовжить обирати рішення, спрямовані на ескалацію напруженості в регіоні, щоб отримати хоча б символічні поступки в разі незадовільних умов транзиту через Калінінград або поглиблення економічних проблем у регіоні", - підсумовують автори доповіді.

Аналітики зауважують, що у війні в Україні росіяни залучили переважно сухопутні війська, тоді як військово-морський і повітряний компоненти майже не змінилися. Крім того, військовий потенціал Калінінградської області може бути відновлений у майбутньому.

"У вторгненні в Україну брали участь два підрозділи: 11-й армійський корпус і 336-та бригада морської піхоти. При цьому увесь особовий склад цих підрозділів чисельністю близько 12 тис. осіб не використовувався . Ці підрозділи направили на бій бойові групи. І хоча обидві групи зазнали важких втрат, це не означає, що потенціал Калінінградської області остаточно ослаблений і не може бути ефективно відновлений у майбутньому", - сказав аналітик Мілош Гапінський, який стежить за ситуацією в російському регіоні.

Він підкреслив, що потенційна загроза з боку військ, дислокованих у російському ексклаві, також пов’язана з балістичними ракетами "Іскандер", зенітно-ракетними комплексами С-400 "Тріумф", а також зенітними ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон".

Як повідомлялося, російська армія проводить радіолокаційні навчання в Калінінградській області, РФ. Для спостереження за небом солдати Путіна використовують потужні радіолокаційні станції "Гамма" і "Небо". Завдяки радарам росіяни намагаються "підглянути" за небом над 7 країнами – Білорусі, Естонії, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі та Швеції.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що все більше європейських політиків розуміють, що РФ є довгостроковою загрозою.

Днями видання The Telegraph повідомило, що Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі.

Читайте також: