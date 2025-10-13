ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Каллас пояснила, чому Росія запускає дрони на країни НАТО: є дві причини

Кая Каллас розповіла, навіщо НАТО випробовують на єдність. У Росії на це є дві причини.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ворожі дії, спрямовані проти країн-членів НАТО, мають подвійну мету.

Про це вона роповіла в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.

За її словами, це робиться з двох причин:

«По-перше, щоб випробувати нашу єдність і реакцію. А по-друге, щоб сіяти страх у нашому суспільстві, мовляв, бачите, війна наближається до вашої території, тож припиніть допомагати Україні», — заявила Кая Каллас.

Вона підкреслила, що відповідь Заходу на такий тиск має бути і є твердою: «Ми не боїмося і продовжуємо підтримувати Україну».

Нагадаємо, висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила вторгнення трьох російських винищувачів до повітряного простору Естонії. Вона назвала цей інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією».

Також за останні кілька тижнів у Європі спостерігається серія інцидентів, пов’язана з масовим вторгненням безпілотників до повітряного простору країн Альянсу. Ці події викликали не лише занепокоєння, а й посилили побоювання країн ЄС щодо можливої ескалації з боку Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie