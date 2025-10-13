Каллас пояснила, чому Росія запускає дрони на країни НАТО: є дві причини

Кая Каллас / © Associated Press

Висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ворожі дії, спрямовані проти країн-членів НАТО, мають подвійну мету.

Про це вона роповіла в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.

За її словами, це робиться з двох причин:

«По-перше, щоб випробувати нашу єдність і реакцію. А по-друге, щоб сіяти страх у нашому суспільстві, мовляв, бачите, війна наближається до вашої території, тож припиніть допомагати Україні», — заявила Кая Каллас.

Вона підкреслила, що відповідь Заходу на такий тиск має бути і є твердою: «Ми не боїмося і продовжуємо підтримувати Україну».

Нагадаємо, висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила вторгнення трьох російських винищувачів до повітряного простору Естонії. Вона назвала цей інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією».

Також за останні кілька тижнів у Європі спостерігається серія інцидентів, пов’язана з масовим вторгненням безпілотників до повітряного простору країн Альянсу. Ці події викликали не лише занепокоєння, а й посилили побоювання країн ЄС щодо можливої ескалації з боку Росії.