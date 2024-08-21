Демократи США остаточно визначились з кандидатом у президенти: Гарріс подякувала за честь

Демократична партія США офіційно підтвердила висування віце-президента Камали Гарріс як свого кандидата на президентських виборах у листопаді на другий день національного з'їзду демократів, який проходить у Чикаго.

Про це повідомило ВВС.

Раніше цього місяця Національний комітет Демократичної партії вже оголосив, що Гарріс отримала більшість голосів делегатів партії під час віртуальної "переклички". Наразі делегати від кожного штату та території США проголосували вдруге на урочистій церемонії під час з'їзду демократів.

Гарріс, яка вела кампанію у Вісконсіні, ключовому штаті, що вагається, підключилася по прямому відеозв'язку, щоб подякувати за честь бути кандидатом у президенти США від Демократичної партії, пообіцявши "намітити новий шлях вперед".

Гарріс збирається офіційно викласти свою передвиборчу програму у четвер, 22 серпня, в останній день чотириденного з'їзду Демократичної партії США.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, демократ Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% на виборах президента США, які відбудуться 5 листопада. Порівняно з липневими результатами вона збільшила свій відрив на 2%.

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