Камала Гарріс та її команда відповіли на пропозицію Трампа про дебати

У штабі кампанії Демократичної партії наполягають на проведенні дебатів на телеканалі ABC News, які були заплановані на 10 вересня ще за участі Трампа і Байдена.

Пропозицію кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News, у команді його конкурентки на виборах Камали Гарріс вважають неприйнятною.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на директора з комунікацій виборчої кампанії Гарріс Майкла Тайлера.

"Йому [Дональду Трампу] потрібно припинити грати в ігри і з'явитися 10 вересня на дебати, на які він вже погодився", – заявив Тайлер, маючи на увазі дебати на телеканалі ABC News, які були заплановані на цю дату ще за участі Трампа і Байдена.

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Він додав, що віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".

В окремій заяві у мережі X (Twitter) сама Камала Гарріс іронічно прокоментувала пропозицію Дональда Трампа, який начебто був згоден дискутувати “будь-коли та будь-де”, провести дебати на прихильному до республіканців каналі Fox News замість ABC News.

“Цікаво, як “у будь-який час, у будь-якому місці” стає “певним конкретним часом, певним конкретним безпечним місцем”. Я буду там [тобто на ABC News] 10 вересня, як він і домовився, я сподіваюся побачити його там”, - написала кандидатка від Демократичної партії.

У виданні нагадали, що у травні цього року Дональд Трамп і президент Байден, коли він ще брав участь у боротьбі за Білий дім, домовилися про участь у двох президентських дебатах. Перший, який став провальним для Байдена, відбувся в червні на CNN, а другий був запланований на 10 вересня, який буде проводитись на ABC News.

Раніше Дональд Трамп відмовлявся він дебатів з Камалою Гарріс, називаючи її нелегітимною кандидаткою від демократів, але нещодавно сказав, що згоден на дебати, але на телеканалі Fox News, які мають відбутися 4 вересня.

Директор з комунікацій виборчої кампанії Гарріс Майкл Тайлер зауважив, що проведення подальших дебатів на інших каналах може бути обговорено, але тільки після того, як відбудуться ті, на які обидві кампанії [республіканців та демократів] вже раніше погодилися.

"Містер "будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник штабу Гарріс.

Нагадаємо, віце-президент США Камала Гарріс офіційно висунулася на пост президента від Демократичної партії на виборах 2024 року. Це сталося після того, як вона заручилася підтримкою більшості делегатів на майбутньому національному з'їзді партії.

Камала Гарріс випереджає Трампа на виборах!

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