Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у шести ключових штатах – опитування

Гарріс має перевагу над Трампом у Неваді, Пенсильванії, Арізоні, Мічигані, Північній Кароліні та Вісконсині.

Кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в шести ключових штатах.

Такі результати показало опитування Bloomberg News/Morning Consult, передає The Hill.

У Неваді Гарріс випереджає Трампа на 7% – 52% проти 45%, а у Пенсильванії – на 5%: 51% проти 46%. В Арізоні та Мічигані віцепрезидентка має перевагу над суперником від Республіканської партії в 3%: 50% проти 47%.

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Зазначається, що її перевага значно менша в Північній Кароліні: 50% проти 48%, та у Вісконсині – 51% проти 48%. Обидва кандидати у президенти США мають рівну підтримку в Джорджії – по 49%.

Більшість штатів, в яких лідирує Гарріс, за винятком Невади і Пенсильванії, знаходяться в межах похибки опитування.

Таким чином, за менше ніж шість тижнів до виборів, Гарріс має перевагу над колишнім президентом серед потенційних виборців у всіх семи штатах, що вагаються, у 3%: 50% підтримки проти 47% у Трампа.

Водночас американський соціолог Найт Сільвер оновив свій прогноз у штатах. Він прогнозує перемогу Харріс, але розрив із Трампом дуже малий.

Нагадаємо, у Білому домі анонсували нову зустріч Байдена із Зеленським.

Дональд Трамп відмовився від других дебатів із Камалою Гарріс

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