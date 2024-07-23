Камала Гарріс за добу зібрала рекордну суму пожертвувань на свою передвиборчу кампанію - The Hill

Також за добу вдвічі збільшилось число підписників акаунту кандидата від демократів в соцмережах.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс зібрала за добу рекордні 81 млн доларів після того, як чинний голова Білого дому Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів президента США.

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У команді Гарріс заявили, що це рекордна сума в історії країни, яку коли-небудь збирали кандидати у президенти США, інформує The Hill.

"Історичний потік підтримки віцепрезидентки Гарріс є виявом саме того типу енергії та ентузіазму, який перемагає на виборах, – заявив речник кампанії Кевін Муньос. – Ми вже бачимо, як широка й розмаїта коаліція об'єднується, щоб підтримати нашу критично важливу роботу зі спілкування з виборцями, котрі вирішуватимуть долю цих виборів".

Команда віцепрезидентки отримала понад 888 тис. внесків від індивідуальних донорів, 60% з яких ще не робили пожертвувань цього року. Також 43 тисячі донорів підписалися на щотижневі пожертви на користь кампанії.

Крім того, повідомляється, що акаунт кампанії в соцмережах, назву якого було змінено з Biden HQ ("Штаб Байдена") на Kamala HQ ("Штаб Камали"), за одну ніч подвоїв кількість підписників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу США.

Крім того, ми раніше інформували, що Камала Гарріс може замінити Байдена у президентських гонках.

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