Камала Гарріс не виключила участі у виборах президента США 2028

Також звинуватила чинного президента Дональда Трампа у зловживанні владою та політичному тиску.

Камала Гарріс

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс, яка раніше обіймала посаду віцепрезидентки США, заявила, що не виключає можливості участі у президентських виборах 2028 року.

Про це вона розповіла під час інтерв’ю виданню ВВС.

На запитання журналіста, чи може вона стати першою жінкою-президентом США, Гарріс відповіла коротко:

«Можливо», — сказала вона.

Водночас політикиня наголосила, що остаточного рішення ще не ухвалила, але завершувати свою кар’єру не збирається.

«Я ще не закінчила. Уся моя кар’єра — це служіння. Це в мене в крові», — підкреслила Гарріс.

Вона також прокоментувала дані соціологічних опитувань, згідно з якими більшість американців надають перевагу іншим можливим кандидатам від Демократичної партії — зокрема актору Дуейну «Скелі» Джонсону.

«Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася вперше. Ні вдруге. І точно не сиділа б зараз тут», — відповіла вона.

Під час розмови Гарріс різко розкритикувала чинного президента США Дональда Трампа. Вона заявила, що її попередження щодо нього справдилися.

«Він говорив, що використовує Міністерство юстиції як зброю — і саме це він зробив», — заявила вона.

Колишня віцепрезидентка також навела приклад тиску на свободу слова — нещодавнє відсторонення комедійного шоу Джиммі Кіммела на телеканалі ABC після його висловлювань щодо політичних поглядів людини, обвинуваченої у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка.

Згодом власник телеканалу — компанія Disney — пояснила таке рішення бажанням «уникнути подальшого загострення ситуації». Після перемовин шоу Кіммела повернули в етер.

Раніше повідомлялося, що поразка республіканців на довиборах може стати катастрофою для Дональда Трампа і відкрити шлях до його імпічменту та судових процесів.

Ми раніше інформували, що колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що піде на вибори до Конгресу від Мічигану, щоб протистояти Трампу.

