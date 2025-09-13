Камчатку знову трусить: стався землетрус

Потужний землетрус стався біля узбережжя РФ

Сьогодні, 13 вересня, біля східного узбережжя Камчатки стався потужний землетрус, магнітуду якого наукові центри оцінили від 7,1 до 7,4 бала.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані Німецького центру геонаук GFZ.

За інформацією GFZ, підземні поштовхи були зафіксовані на глибині близько 10 км. Водночас Геологічна служба США (USGS) повідомила про магнітуду 7,4 бала з епіцентром на глибині 39,5 км.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що через землетрус існує ймовірність виникнення хвиль цунамі, які можуть становити небезпеку для прибережних територій.

Нагадаємо, у липні на Камчатці стався найсильніший землетрус у регіоні від 1952 року, який викликав загрозливе цунамі для РФ, США та Японії.

Згодом землетрус поширився на Сахалінську область і Курильські острови. У місті Сєверокурильськ було зафіксовано поштовхи магнітудою 7,9. Цунамі знищило рибопереробний завод, частково затопило порт і дослідницький табір на острові Шумшу. Евакуйовано понад 2700 людей.