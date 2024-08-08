Кампанія Гарріс зібрала $36 млн за добу після оголошення кандидата у віцепрезиденти

Після оголошенні кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза кампанія кандидата у президенти Сполучених Штатів Камали Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу.

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Про це повідомляє The Hill.

Представники передвиборчого штабу Гарріс заявили, що це один з найкращих днів за час збору коштів на підтримку кандидата. Також у Гарріс сказали, що ці збори свідчать про ентузіазм серед демократів щодо вибору кандидата у віцепрезиденти.

Кампанія Гарріс змогла зібрати понад 200 млн доларів за тиждень після того, як діючий голова Білого дому Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

Крім того, повідомляється, що Камала Гарріс цього тижня проведе передвиборчі заходи у так званих "ключових штатах" - Вісконсін, Мічиган, Невада та Арізона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу.

Крім того, ми також інформували, що Гарріс піде на дебати на телеканал ABC, навіть якщо Трамп не прийде.

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