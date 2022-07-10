Канада анонсувала новий удар санкціями по Росії: обмеження стосуватимуться важливих сфер промисловості

Під канадськими санкціями опиняться нафтовий, газовий та хімічний сектори промисловості, які забезпечують понад 50% доходів федерального бюджету Росії.

У МЗС Канади повідомили про розширення санкцій проти Росії, які повинні суттєво зменшити доходи російського бюджету, яку країна-агресор використовує для ведення своєї незаконної та неспровокованої війни в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті канадського уряду.

“Щоб допомогти виснажити військову скарбницю президента Володимира Путіна та ще більше обмежити здатність Росії вести війну, Канада розширить існуючі заходи щодо нафтового, газового та хімічного секторів, включивши промислове виробництво. Ці нові заходи заборонять канадським службам робити внесок у виробництво товарів, вироблених у цих секторах”, - йдеться у повідомленні.

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Нові санкції стосуватимуться, зокрема, наземного та трубопровідного транспорту та виробництва металів і транспорту, комп’ютерного, електронного та електричного обладнання, а також машин. Після того, як заходи набудуть чинності, канадські підприємства матимуть 60 днів, щоб укласти контракти з цільовими галузями промисловості та послуг.

“Ця заборона розширить рамки існуючих заходів і створить додатковий тиск на опору російської економіки. Ці санкції є частиною постійного та тісно скоординованого підходу з партнерами-однодумцями Канади щодо подальшого посилення тиску на президента Путіна та його режим за безглузду війну в Україні”, - наголосили у британському уряді.

Нагадаємо, раніше посольство Російської Федерації у Канаді пообіцяло "адекватно відповісти" на санкції, які було запроваджено 8 липня проти російських пропагандистів, керівництва Роскомнагляду та вищого ієрарха Московського патріархату Кирила.

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