Канада готується до змін: Карні несподівано оновив уряд — нові обличчя, нові міністерства

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні представив оновлений склад уряду, акцентуючи на інноваціях, структурній модернізації та запровадженні нових політичних підходів. Уряд включає 28 міністрів і 10 державних секретарів.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

Нові підходи — нові посади

До уряду вперше введено міністерство штучного інтелекту та цифрових інновацій, яке очолив колишній телеведучий Еван Соломон. А депутат Жоель Лайтбаунд отримав портфель міністра урядової трансформації, громадських робіт і держзакупівель.

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Ключові кадрові зміни

Міністерство фінансів: Франсуа-Філіп Шампань зберіг портфель, а також взяв під контроль податкові доходи.

МЗС: Аніта Ананд змінила Мелані Жолі, яка тепер відповідає за промисловість.

Оборона: замість Білла Блера міністром став Девід Макгінті.

Безпека: Ґері Анандасангарі перейшов на посаду міністра громадської безпеки.

Охорона здоров’я: Маржорі Мішель стала міністром, змінивши самого Карні як кандидатку в окрузі Папіно.

Нове представництво регіонів і громад

Питання корінних народів: Менді Гал-Масті, колишня лідерка Крі, стала міністеркою у справах корінного населення. Їй допомагатиме Ребекка Алті з Північно-Західних територій.

Житлове будівництво: портфель отримав ексмер Ванкувера Ґреґор Робертсон.

Енергетика і ресурси: міністром став фінансист Тім Годжсон.

Надзвичайні ситуації: Елеонор Олшевскі з Едмонтона очолює новостворене міністерство громадської стійкості.

Сільський розвиток: Баклі Беланже, єдиний ліберал від Саскачевану, став держсекретарем з цього напряму.

Уряд залишили низка попередніх міністрів, але деякі обличчя залишилися: Стефан Гілбо продовжить роботу як міністр канадської ідентичності та культури, а Джоанн Томпсон збереже портфель міністерки рибного господарства. Шон Фрейзер, попри відмову балотуватися, знову увійшов до уряду як міністр юстиції.

«Від кожного міністра очікується лідерство, впровадження нових ідей і чітка орієнтація на результат», — заявив прем’єр під час представлення кабміну.

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Раніше ми писали, що Канада може втратити важливий нафтовий регіон. Прем’єрка канадської провінції Альберта Даніель Сміт заявила, що не виключає проведення референдуму про вихід регіону зі складу країни.