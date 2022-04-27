Канада має намір передавати вилучені активи РФ на відновлення України та компенсації постраждалим

Оттава розглядає можливість захоплення та розпродажу російських підсанкційних активів.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що федеральний уряд Канади змінить свій закон про санкції, щоб дозволити перерозподіл вилучених та підсанкційних іноземних активів як компенсацію жертвам або допомогу у відновленні іноземної держави після війни.

Про це повідомляють на сайті Канадської телерадіокорпорації (CBC).

"Сьогодні ми шукаємо можливість не лише заарештовувати, а й дозволяти конфіскувати активи фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, та компенсувати жертвам виручку (...) Ці зміни зроблять санкційний режим Канади першим у G7, який дозволить такі дії", - йдеться у заяві Джолі, яку вона зробила у вівторок.

У CBC зазначають, що Канада входить до країн, які впровадили санкції проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Зміни, які Канада має намір внести до свого закону про санкції, означатимуть, що кошти або майно, вилучені в РФ, можуть бути виплачені для допомоги у відновленні України або передані тим, хто постраждав від російського вторгнення.

У тексті законопроєкту йдеться, що заарештовані активи можуть бути використані для "відновлення іноземної держави, яка постраждала внаслідок серйозного порушення міжнародного миру та безпеки". Ці кошти також можуть бути використані для "відновлення міжнародного миру та безпеки" та для виплати компенсацій жертвам у разі порушення цієї безпеки.

Аналогічний законопроєкт, який дасть змогу Канаді заарештовувати та конфісковувати російські активи для підтримки жертв російських нападів, уже внесла сенатор Ратна Омідвар, який має бути схвалений Верхньою палатою канадського парламенту.

За даними CBC, Посольство України в Канаді вже закликало законодавців якнайшвидше ухвалити законопроєкт Омідвар. "Ми вважаємо абсолютно справедливим, що російське державне майно або незаконно набуті активи російських олігархів мають стати частиною репарацій з боку держави-агресора жертві агресії... Ухваливши законопроєкт S-217, Канада продемонструє лідерство і зможе подати приклад іншим, показавши, що російський клептократичний корумпований режим повністю сплатить свої злочини проти України", - йдеться у заяві посольства.

Як повідомлялося, у понеділок, 25 квітня, уряд Великої Британії запровадив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані проти народу України. Також ухвалено рішення про пільгові умови для українських товарів: Британія знизила до нуля всі ввізні мита для продукції з України та скасувала квоти.

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