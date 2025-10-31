Російський Ан-124 / © Associated Press

Реклама

Російський вантажний літак Ан-124, який перебуває під арештом в аеропорту канадського міста Торонто від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 році, планують передати Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила у п’ятницю, 31 жовтня, що канадський уряд звернувся до суду із запитом щодо дозволу на остаточну конфіскацію цього транспортного літака, який є одним з найбільших у світі.

Реклама

Вантажний літак Ан-124 належить російській авіакомпанії «Волга-Дніпро», яка перебуває під канадськими санкціями.

«Літак „Антонов“ є потужним символом відповідальності. Ті, хто допускає війну Росії, зіткнуться з наслідками, і Україна не залишиться відбудовуватися сама», — заявила Ананд.

Очільниця зовнішньополітичного відомства нагадала, що Росія повністю знищила деякі українські літаки «Антонова» на початку війни. Тому передача конфіскованого російського літака поповнить парк українських транспортників.

Ананд також повідомила, що канадський уряд розглядає кілька варіантів передачі літака до України. Якщо суд не дасть згоди, рішення можуть ухвалити через спеціальний закон.

Реклама

Нагадаємо, українські біженці у Канаді почали скаржитися, що імміграційні служби вимагають довідку про проходження військової служби в Україні.