Канада, Панамський канал та Гренландія: що відомо про територіальні амбіції Трампа

Дональд Трамп зробив кілька резонансних заяв, щодо розширення території країни.

Він планує придбати Гренландію, зробити Канаду 51 штатом та встановити контроль над Панамським каналом, мотивуючи це тим, що Америка має на це право.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Претензії на чужі території

Після перемоги на виборах Трамп кепкував у соцмережах з Канади та прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, називаючи його “губернатором” 51 штату.

У розмові з Трюдо у своєму маєтку в Мар-а-Лаго він сказав, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні "варто стати 51 штатом" США.

Згодом, у грудні Трамп повторив "пропозицію", зауваживши, що багато канадців хочуть, щоб Канада приєдналася до США. Вони б значно заощадили на податках і військовому захисті. Він вважає це "чудовою ідеєю".

Окрім цього, у своїй соцмережі він опублікував карти на якій США були об'єднані з Канадою.

На першій США зображені з прапором, що покриває і територію Канади, підписано "Oh Canada!". На другій карті США та Канада зафарбовані в один колір без підписів.

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Ведучий "Fox News" розповідав, що бути частиною США – це привілей.

"Всі хочуть американське громадянство", – зазначив він.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо відреагував на такі закиди. У соцмережі "Х" він заявив, що Канада не зможе стати частиною США. Натомість він зазначив, що дві країни виграють від того, що будуть кооперуватися одна з одною.

Для Канади США є головним торгівельним партнером, куди надходить 75% канадського експорту.

Мільярдер Ілон Маск практично заткнув рота Трюдо, прокоментувавши допис так: "Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому це неважливо, що ти говориш", – написав Маск.

Раніше Трамп заявляв, що поверне під контроль Вашингтона Панамський канал у разі, якщо транзитні тарифи для американських суден не будуть знижені.

Пізніше, у своєму різдвяному зверненні у соцмережі Truth Social Трамп він зауважив, що Панамським каналом керують поза законом китайські солдати.

"Щасливого Різдва всім, у тому числі прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому", – сказав Трамп.

"Абсолютна необхідність"

Трамп також заявив про намір придбати Гренландію. Він зазначив, що володіння та контроль над островом є "абсолютною необхідністю" для Сполучених Штатів задля національної безпеки.

"З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп зробив це в дописі, в якому оголосив, що співзасновник PayPal Кен Гавері обраний на посаду посла США в Данії.

Панамський канал належить його державі

У відповідь на закиди Дональда Трампа, президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що: "Суверенітет і незалежність нашої країни не підлягають обговоренню".

Міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача Васкес підкреслив позицію президента країни, передає Telemetro. Дипломант наголосив, що "єдині руки, які контролюють канал, є і будуть панамськими".

Васкес додав, після інавгурації Трампа відносини між країнами будуватимуться за звичайними дипломатичними каналами.

Також він зауважив, що місія Панамського каналу полягає в служінні світовій торгівлі та людству, гарантуючи міжнародній спільноті, що Панама не братиме участі у зовнішніх конфліктах.

Гренландія не продається

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зауважила, що гренландці самі прийматимуть рішення щодо свого майбутнього, передає Politico.

"З одного боку, я задоволена зростанням американського інтересу до Гренландії. Але, звичайно, важливо, щоб гренландці самі приймали рішення щодо свого майбутнього", – сказала Фредеріксен в інтерв'ю данській телерадіокомпанії TV 2.

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Окрім того, вона назвала зростаючий рух за незалежність на острові "законним", та важливість формування майбутнього Гренландії у її столиці.

"Я помітила сильне бажання багатьох гренландців рухатися до незалежності. Це законно, і тому я вважаю, що важливо, щоб майбутнє Гренландії формувалося в Нуук [столиці Гренландії, - ред.]", – сказала вона.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде різко відреагував на слова Дональда Трампа, пише Deutsche Welle.

"Гренландія належить народу Гренландії. Ми не продаємося і не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – заявив Егеде.

Після того, як Дональд Трамп вкотре заговорив, що хоче купити найбільший острів світу, уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії, пише BBC.

Йдеться про фінансування збільшення штату Арктичного командування у столиці Нуук, а також модернізацію одного з основних цивільних аеропортів Гренландії, де обслуговують винищувачі F-35.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен запевнив, що пакет оборони був запланований заздалегідь, і "іронічно", що він збігся з закликом Трампа встановити контроль США над островом.

Він також сказав, що Данія готова "працювати з США", щоб гарантувати безпеку Гренландії.

Для чого Трампові Гренландія

Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри купити Гренландію.

Вперше ідею придбання США Гренландії він висунув 2019 року під час свого першого президентського терміну. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен тоді відкинула цю пропозицію як "абсурдну".

Як нагадує Newsweek, у минулому США робили запити щодо купівлі Гренландії. 1867 року у звіті Державного департаменту йшлося, що розташування острова та природні ресурси зроблять його ідеальним придбанням.

1946 року президент Гаррі Трумен запропонував купити Гренландію в Данії за 100 мільйонів доларів золотом.

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В 1970-х роках віцепрезидент Нельсон Рокфеллер також обговорював купівлю Гренландії через її мінеральні ресурси.

Після того, відповідні запити знову почали з’явилися після виборів президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

У виданні The New York Times зазначили, що Трампові Гренландія потрібна через природні ресурси (Гренландія багата на корисні копалини, зокрема мідь, літій, нікель і кобальт), стратегічну точку для контролю нових торгових шляхів, та військові та геополітичні переваги. Також Гренландія може підвищити глобальний вплив.

Експерт-міжнародник, засновник соціально-демократичної Платформи Богдан Ференс зазначив, що Дональду Трампу потрібна Гренландія для того, щоб мати вихід до Арктики про це він розповів в етері "Громадського радіо".

Окрім того, США на тій території зможуть будувати свої військові бази, адже не так багато країн мають вихід до Арктики.

Окрім того, інтерес до Арктики проявляють і інші країни, зокрема Китай та Росія. Китай співпрацює з Росією у розвитку арктичних судноплавних маршрутів, що підсилює глобальну конкуренцію за контроль у регіоні.

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Гренландія географічно є частиною Північної Америки, проте понад тисячоліття острів підтримує тісні політичні, культурні та економічні зв’язки з Європою. Надто з Данією та Норвегію, а також із сусідньою Ісландією). Гренландія є автономною одиницею Королівства Данія.

Однак, 7 січня, Дональд Трамп поставив під сумнів право Данії на контроль острова.

Америка розширюється

Дональд Трамп зосереджений на тому, щоб розширити територію США під час свого правління, та змінити риторику з "Америка понад усе" на "Америка розширюється", передає The Hill.

Колишній співробітник передвиборчої кампанії Трампа зазначив, що "Панамська проблема" – це Китай, який домінує у Західній півкулі економічно і фінансово. А США лише спостерігають за цим.

Висуваючи ідею про те, що США можуть отримати контроль над каналом, Трамп поскаржився на "непомірні ціни" і заявив, що США "обкрадають". Також він заявив, що такі країни, як Китай, отримують надмірний вплив на управління каналом.

Бретт Семюелс, репортер Білого дому, розповів що Трамп не виключає використання військової сили для отримання контролю над Гренландією і Панамським каналом. Відмова новообраного президента викликала гнів його критиків, які назвали неприховані погрози новообраного президента США "повним божевіллям".

Як йдеться у виданні, Трамп давно використовує таку риторику як інструмент ведення переговорів і позиціювання.

Гренландія є автономною територією Данії, яка є членом НАТО. Застосування військової сили проти члена НАТО створило б хаос серед союзників, зазначив репортер.

Як вважає Семюелс, приєднання Канади до США як 51 штату також навряд чи стане реальністю.

Ймовірно постійне приниження Трампом північного сусіда, має на меті змусити канадських лідерів підкоритися, адже він погрожує тарифами й прагне переглянути угоду між США, Мексикою і Канадою, яка була укладена під час першого терміну Трампа.

"Риторика Трампа також приносить користь його прихильників, які підтримують його бачення американської винятковості та домінування на міжнародній арені, і отримують задоволення від того, як ліберали гостро реагують на висловлювання обраного президента", – додав репортер.

Зауважимо, ми раніше інформували, що Трамп хоче перейменувати найвищу гору США.

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