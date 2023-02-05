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Канада продовжує Covid-обмеження для подорожувальників із Китаю

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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37
Час на прочитання
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Канада продовжує Covid-обмеження для подорожувальників із Китаю

Фото: Pexels

Обмеження діятимуть до 5 квітня.

Канада через Covid-19 продовжує часткові обмеження для відвідувачів країни із Китаю, Гонконгу та Макао.  

Особливі правила щодо в'їзду діятимуть до 5 квітня, повідомляє уряд Канади. 

“Ми продовжуємо чинні заходи охорони здоров’я для мандрівників, які прибувають авіарейсами з Китаю, Гонконгу й Макао, незалежно від їх національності чи статусу вакцинації", - йдеться в повідомленні. 

Так, в'їзд у Канаду дозволяють тільки тим подорожувальникам із Китаю, Гонконгу та Макао, які в аеропорту показують негативний тест на коронавірус, зроблений максимум за два тижні до відправлення рейсу. На громадян, які в'їжджають у Канаду з усіх інших країн світу, обмеження не діють. 

Нагадаємо, Канада поновила обмеження для приїжджих із Китаю через погіршення ситуації з розповсюдженням хвороби в КНР. Водночас Китай відмовився від запропонованих США вакцин від Covid-19, попри стрімке поширення хвороби

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Дата публікації
Перегляди
37
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