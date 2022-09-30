Канада просить своїх громадян залишити Росію, поки доступні комерційні шляхи

Канада стала черговою країною, яка закликала своїх громадян виїхати з Росії на тлі оголошеної в РФ мобілізації та погроз ядерною зброєю.
Влада Канади закликала своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто вже перебуває там, терміново виїхати з РФ, доки є доступні комерційні шляхи.
Про це йдеться на сайті уряду Канади.
У канадському уряді закликали громадян країни уникати будь-яких поїздок до Росії через наслідки війни проти України, зокрема часткову військову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та дедалі більш обмежені варіанти перельотів.
"Якщо ви перебуваєте в Росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні шляхи. Якщо ви залишаєтеся в Росії, поводьтеся стримано", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що громадян Канади, які мають російське громадянство, можуть бути мобілізовані.
Нагадаємо, наразі з проханням покинути Росію до своїх громадян звернулися уряди Італії, США, Болгарії, Естонії, Латвії, Польщі та Румунії.
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