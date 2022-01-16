Канада рекомендує свої громадянам не їхати до України на тлі військового нарощування РФ

Канада рекомендує свої громадянам не їхати до України на тлі військового нарощування РФ

Також в МЗС Канади закликали не їхати до окупованого Криму та на територію ОРДЛО.

Міністерство закордонних справ Канади рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до України через подальше нарощування Росією військової сили.

Про це йдеться на сайті МЗС Канади.

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"Уникайте неважливих поїздок до Українч через російську агресію, яка триває, і нарощування військової потужності в країні і навколо неї", - йдеться в повідомленні міністерства, опублікованому 15 січня.

Також у дипвідомстві закликають не їхати до окупованого півострова Крим, зокрема через аеропорти Севастополя і Сімферополя, а також тимчасово непідконтрольні українському урядові території Донецької та і Луганської областей.

"Уникайте будь-яких поїздок до непідконтрольної території та району в межах 20 км від лінії зіткнення всередині контрольованих урядом районів Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт та випадкові бомбардування в цьому районі", - зазначили у МЗС Канади.

Відомо, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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