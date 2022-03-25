Канада та Японія завдають новий удар санкціями по Кремлю

Канада та Японія завдають новий удар санкціями по Кремлю

Обмеження стосуються російських чиновників та бізнесменів.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запровадив санкції проти десятків російських чиновників через їхню роль у вторгненні Кремля до України. Перелік санкцій щодо Росії розширила також Японія.

Як повідомляє видання National Post, про розширення антиросійських санкцій канадський прем'єр оголосив у четвер, 24 березня, завершуючи поїздку на саміт "Великої сімки" до Брюсселя.

Нові персональні санкції будуть застосовані проти 160 членів Ради Федерації РФ, які схвалили вторгнення російської армії до України. Окрім того, Трюдо анонсував заборону на експорт деяких товарів і технологій до Росії, які повинні "послабити можливості її збройних сил".

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Раніше Канада уже запроваджувала санкції щодо російських політиків, серед яких особисто президент країни-агресорки Володимир Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Тим часом Японія запровадила новий пакет санкцій проти 25 росіян, включно з головою банку ВЕБ Ігорем Шуваловим, речником Кремля Дмитром Песковим, а також родичами російських чиновників та олігархів.

У п'ятницю, 25 березня, у МЗС Японії повідомили, що під санкції також потрапила 81 російська юридична особа, зокрема, автомобільний та суднобудівні заводи та виробники електроніки.

Крім того, Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши, зокрема, вивіз до РФ предметів розкоші.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Європи готові посилити санкції проти Росії, якщо це буде необхідно.

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