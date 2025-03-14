Канада відрізняється від Америки: новий прем’єр-міністр різко відреагував на заяви Трампа

Канада ніколи не буде частиною США.
Новий прем’єр-міністр Канади різко висловився про чергові територіальні зазіхання президента США Дональда Трампа.
Марк Карні заявив, що не дозволить американському президентові анексувати країну, як 51-й штат, передає CNN.
"Особисто я чітко сказав... що ми ніколи, ніколи, в будь-якій формі не будемо частиною Сполучених Штатів", — сказав Карні на своїй першій пресконференції у п'ятницю 13 березня.
"Америка – не Канада. Ми в основі своїй зовсім інша країна", – сказав посадовець.
Карні підкреслив, що поважає Трампа, вказавши на їхній спільний досвід у приватному секторі.
Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово робив заяви щодо приєднання Канади до США як 51-й штат.
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