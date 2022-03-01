Канада вимагає від Міжнародного трибуналу в Гаазі прискорити розслідування злочинів РФ проти України

Канада вимагає від Міжнародного трибуналу в Гаазі прискорити розслідування злочинів РФ проти України

Дипломатка також долала, що сьогодні вона разом з колегами з інших держав демонстративно покинула засідання ООН, щоб не слухати брехні Лаврова.

Канада у вівторок звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням прискорити розслідування злочинів Росії проти України.

Про це повідомляє CTV.

Міністр закордонних справ Мелані Джолі розповіла, що Канада подасть петицію до Міжнародного суду після того, як вона та інші західні дипломати вийшли посеред виступу свого російського колеги Сергія Лаврова в Раді ООН з прав людини.

"Сьогодні Канада також подасть петицію до Міжнародного кримінального суду проти Росії за злочини проти людства та військові злочини", - сказала Джолі у вівторок у Женеві.

Дипломатка також долала, що сьогодні вона разом з колегами з інших держав демонстративно покинула засідання ООН, щоб не слухати брехні Лаврова.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Велика Британія) розслідуватиме злочини Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує, як військові злочини та злочини проти людства.