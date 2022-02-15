Канада вперше застосує закон про НС для придушення COVID-протестів: "Людям час іти додому"

Канада вперше застосує закон про НС для придушення COVID-протестів: "Людям час іти додому"

Безпрецедентне застосування закону про НС надасть поліції Канади більше інструментів для відновлення порядку.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше в історії країни застосує закон про надзвичайні ситуації для придушення протестів проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це він заявив у понеділок, 14 лютого, повідомляє CBC.

Зазначається, що відповідне рішення надасть Кабінету міністрів Канади можливість вжити "особливі тимчасові заходи, які можуть бути недоречними у звичайний час".

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"Нині очевидно, що існують серйозні проблеми зі здатністю правоохоронних органів ефективно забезпечувати дотримання закону", - резюмував канадський прем'єр.

На його переконання, тимчасові повноваження нададуть федеральному уряду можливість врегулювати ситуацію із блокадами і протестами.

"Це більше не законний протест проти розбіжностей щодо політики уряду. Наразі це незаконна окупація. Людям час іти додому", - заявив Трюдо, додавши, що географічно націлені заходи будуть "розумними і пропорційними загрозам, для усунення яких вони призначені".

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За словами очільника канадського уряду, безпрецедентне застосування закону про НС надасть поліції більше інструментів для відновлення порядку у місцях, де публічні збори переросли в незаконні та небезпечні дії, зокрема блокади та окупацію.

"Йдеться про те, щоб забезпечити безпеку канадців, захистити робочі місця людей та відновити довіру до наших установ", - наголосив він. За словами Трюдо, застосування закону також дозволить уряду забезпечити надання основних послуг, зокрема буксирування вантажівок.

Окрім того, банки зможуть без рішення суду заморожувати особисті рахунки всіх, хто пов'язаний із протестами.

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Нагадаємо, що у Канаді наприкінці січня спалахнули протести проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19, коли декілька сотень вантажівок зайняли центр Оттави.

Так званий "Конвой Свободи" розпочався як мітинг далекобійників за скасування мандату на щеплення від коронавірусу для транскордонних працівників, однак згодом перетворився на масову демонстрацію проти карантинних обмежень.

6 лютого у канадській столиці Оттаві оголосили надзвичайний стан, а місцевим жителям заборонили постачати мітингувальникам їжу і пальне.

8 лютого протестувальники перекрили міст Амбассадор, який з'єднує міста Детройт (США) і Вінсор (Канада), повністю перекривши в'їзд до Канади.

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