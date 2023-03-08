Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни — Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, яку роль зіграла Канада у перші дні й роки війни України проти Росії.
Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України, роками допомагаючи військовою підготовкою наших захисників.
Про це розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Spiegel.
"Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші кілька днів", - сказала вона під час промови в парламенті в Оттаві.
За словами фон дер Ляєн, Канада зрозуміла важливість того, що відбувається в Україні раніше за багатьох інших, зокрема самих європейців.
Президентка Єврокомісії розповіла, що Канада розпочала військову підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Таким чином Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.
Фон дер Ляєн також подякувала прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги Україні:"Все, що ми зробили для України, ми зробили разом".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про збільшення підтримки України. Зокрема, Канада почне навчати українських захисників тактичній медицині.
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