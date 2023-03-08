Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни — Урсула фон дер Ляєн

Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України, роками допомагаючи військовою підготовкою наших захисників.

Про це розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Spiegel.

"Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші кілька днів", - сказала вона під час промови в парламенті в Оттаві.

За словами фон дер Ляєн, Канада зрозуміла важливість того, що відбувається в Україні раніше за багатьох інших, зокрема самих європейців.

Президентка Єврокомісії розповіла, що Канада розпочала військову підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Таким чином Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Фон дер Ляєн також подякувала прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги Україні:"Все, що ми зробили для України, ми зробили разом".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про збільшення підтримки України. Зокрема, Канада почне навчати українських захисників тактичній медицині.

Читайте також: