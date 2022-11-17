Канада вважає Росію винною у падінні ракети в Польщі, незалежно від результату розслідування

Росія та її президент Володимир Путін несуть всю відповідальність за падіння ракети на території Польщі, яка забрала життя двох місцевих жителів.

Про це на пресконференції в Індонезії заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, шо незалежно від того, до яких висновків прийде розслідування, вся відповідальність за загибель людей, не лише в результаті цього інциденту, а протягом останніх місяців, лежить на президентові РФ.

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Трюдо нагадав, що саме Росія вирішила нанести по Україні удар сотнею ракет у той момент, коли світові лідери обговорювали наслідки російської агресії проти України та закликали до припинення війни.

"Тому абсолютно очевидно, що Росія відповідальна за те, що відбулося, чи йдеться про пряму, чи не пряму відповідальність", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав долучити українських фахівців до міжнародного слідства щодо падіння ракети у Польщі.

Крім того, ми раніше інформували, що британська газета The Guardian зауважила, що США і Росія нібито окремо одне від одного погодили те, що падіння ракет у Польщі начебто було спричинене роботою української ППО.

Новини ТСН 19:30 за 16 листопада 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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