Канада заборонила мовлення російських телеканалів RT та RT France

Раніше роботу цих телеканалів заборонили на території ЄС, США та Африки.

Влада Канади заборонила мовлення в країні російських телеканалів RT і RT France, зокрема через занепокоєння громадян країни щодо роботи цих медіа.

Про це повідомили в Канадській комісії з радіо та телебачення 16 березня.

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"Сьогодні комісія офіційно виключила RT і RT France зі списку неканадських програмних служб і станцій, дозволених до розповсюдження", – йдеться в заяві.

"Свобода слова та різноманітність поглядів є необхідною частиною нашої демократії. Проте це привілей, а не право на трансляцію в Канаді. Іноземні канали можуть бути вилучені з дозволеного списку, якщо їхні програми не відповідатимуть стандартам, за якими підтримуються канадські послуги, або їх продовження розповсюдження більше не відповідає суспільним інтересам, як це було у випадку з RT і RT France", – заявив голова та головний виконавчий директор Канадської комісії з радіо та телебачення Ієн Скотт.

"Ми чули занепокоєння канадців щодо програм RT. Ваші погляди важливі для нас і допомагають Комісії в ухваленні рішень", – додав він.

Раніше найбільша компанія телерадіомовлення у США DirecTV виключила RT America із мережі мовлення. Крім того, Apple і Google заборонили завантажувати програми RT та Sputnik, а YouTube заблокував їхні канали.