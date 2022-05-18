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Канада заборонила в’їзд до країни майже тисячі росіянам, серед яких Путін та його прихвостні

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Канада заборонила в’їзд до країни майже тисячі росіянам, серед яких Путін та його прихвостні

Фото: Getty Images

Канада заборонила в’їзд до країни майже 1000 росіян, серед яких Путін та його прибічники.

Таке рішення було ухвалено на тлі російської агресії проти України.

Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно у своєму Tвіттері.

"Перед обличчям жорстокої атаки режиму Путіна, Канада стоїть на стороні України – і ми притягнемо Росію до відповідальності за її злочини. Ось чому ми оголосили, що забороняємо приблизно 1000 росіянам, зокрема Путіну та його спільникам, в’їзд до Канади", написав Мендічіно.

За його словами, до списку ввійшли всі особи, проти яких вже було запроваджено санкції Канади за їхню роль у вторгненні.

"Тепер вони будуть недопущені до нашої країни. Це один із багатьох способів притягнення Росії до відповідальності. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в скрутний час і гарантуємо, що відповідальні за незаконне, аморальне та іредентистське вторгнення до України не знайдуть безпечного притулку в Канаді", - наголосив міністр.

Нагадаємо, уряд Канади організовує 4 чартерні рейсів до Канади для українців та членів їхніх сімей. Рейси до міст Канади відбуватимуться з Польщі.

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