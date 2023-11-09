Канада закликає до гуманітарної паузи у війні між Ізраїлем та ХАМАСом

У Оттаві заявили, що досі існує небезпека поширення конфлікту на територію Лівану.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав до гуманітарної паузи між Ізраїлем та ХАМАС, що дозволить допомогти цивільному населенню.

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Про це повідомляє Укрінформ.

“Місяць тому ХАМАС здійснив страхітливий напад на безневинних людей в Ізраїлі. Відтоді ми бачимо насильство й страшні зображення вбитих родин, літніх людей, матерів, дітей. Ми бачимо їх кожного вечора на телебаченні й у соціальних мережах. Канадцям болить й вони волають, що це має припинитися. Саме тому ми закликаємо до гуманітарної паузи”, - заявив премʼєр Канади.

Він зазначив, що гуманітарна пауза дозволить "звільнити усіх заручників й продовжити нашу роботу із виведення іноземців з Гази”.

“Потрібна достатньо тривала пауза, аби не лише почати доправляти допомогу, але й передати ресурси, ліки й підтримку, поки ми працюватимемо над деескалацією ситуації не лише в Газі, але й на Західному Березі, де збільшилося насильство”, - зазначив глава канадського уряду.

Крім того, Трюдо зазначив, що досі існує небезпека поширення конфлікту на територію Лівану.

“Під час гуманітарної паузи ми почнемо робити складну роботу, необхідну для повернення до дводержавного вирішення й уявляти, яким може бути довготермінове майбутнє Палестинської держави, яка існуватиме у безпеці поруч із безпечною, життєздатною й успішною державою Ізраїль”, - зауважив прем’єр Канади.

Він додав, що кожен день продовження страждань мільйонів жителів регіону “ускладнює досягнення цієї кінцевої мети”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати виступають проти будь-якої повторної окупації Ізраїлем Сектора Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про паузу в бойових діях у Секторі Гази.

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