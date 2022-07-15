Канада запровадила нові санкції проти Росії: що увійшло до пакету обмежень

Уряд заборонив своїм компаніям співпрацювати з країною-агресором у сфері нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості.

Канада від 14 липня розширила перелік антиросійських санкцій.

Про це повідомляє сайт уряду країни.

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Зокрема, громадянам Канади та місцевим компаніям забороняється співпрацювати з Російською Федерацією у сфері нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості. Також канадський бізнес не може надавати послуги РФ, пов'язані з виробництвом основних металів, металевих виробів, автомобілів, причепів і напівпричепів.

Аналогічна заборона поширюється також на виробництво комп'ютерної, електронної продукції, електрообладнання та трубопроводів.

Канадські підприємства мають 60 днів, щоб завершити всі укладені раніше контракти.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" домовились розширити санкції проти Росії — зокрема, ввести обмеження на імпорт російського золота (його продаж є другим за прибутковістю експортом Росії після енергоносіїв).

Щорічно на Росію припадає орієнтовно 10% світового видобутку золота, ба більше, її золоті запаси зросли втричі після анексії Криму 2014 року. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що внаслідок заборони Росія недоотримуватиме 19 мільярдів доларів на рік.

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