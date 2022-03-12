Канада запровадила санкції щодо п'яти осіб з оточення Путіна: під ударом опинився відомий олігарх

Російський мільярдер Роман Абрамович більше не зможе вести металургійний бізнес за океаном.

Канада запроваджує нові санкції проти понад трьох десятків військових структур у Росії та п’яти осіб, наближених до президента Володимира Путіна, зокрема - олігарха Романа Абрамовича.

Про це повідомляє видання Politico.

Про нові обмеження, які будуть стосуватися російських юридичних та фізичних осіб, розповів у п’ятницю, 11 березня, у Варшаві прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення свого шестиденного європейське турне. Він наголосив, що Канада та її союзники шукають більше способів протистояти Росії через її вторгнення в Україну.

Трюдо оголосив про нові обмеження щодо 32 структур оборонно-промислового комплексу в Росії, які не дозволять їм отримувати канадське обладнання та запчастини.

Окрім того, санкції буде застосовано до 5 фізичних осіб, серед яких мільярдер Роман Абрамович, власник британського футбольного клубу “Челсі”. Він також володіє часткою металургійної компанії “Євраз”, яка має північноамериканську дочірню компанію, де працюють 1800 людей у Канаді та 1400 у США.

“Ми впевнені, що це не вплине на працьовитих канадців, які добре працюють у компаніях по всій країні, включаючи цю”, – сказав Трюдо, додавши, що Абрамович має частку трохи менш ніж 30 відсотків у "Євразі".

Окрім відомого олігарха, Канада запровадила санкції проти російського мільярдера Алішера Усманова, голови ЦВК РФ Елли Памфілової, судді Олени Морозової, яка головувала на судовому процесі над ув'язненим лідером російської опозиції Олексієм Навальним, та Ігоря Янчука, який очолює ГУВС, де заарештували Навального.

Ці особи більше не зможуть отримувати прибуток або вигоду від ділових операцій у Канаді. Їхні активи також будуть заморожені.

Нагадаємо, раніше канадський прем’єр обговорив із президентом України Володимиром Зеленським оборонну співпрацю і посилення санкційного тиску на Росію.

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