Канада запровадила санкції проти російських пропагандистських медіа і артистів-прихильників Путіна

Канада запровадила санкції проти 38 фізичних та 16 юридичних осіб з РФ, пов'язаних з російськими медіа. У списку опинилися засоби масової пропаганди, актори та представники шоу-бізнесу, які підтримують режим Кремля.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомили у пресслужбі уряду.

"Російські дезінформаційні операції залучили знаменитостей і так звані новинні організації, які повторюють тези Кремля і намагаються виправдати звірства, що відбуваються по всій Україні. Саме тому Канада запроваджує санкції проти 38 фізичних та 16 юридичних осіб, причетних до поширення російської дезінформації та пропаганди", - заявила керівниця МЗС.

До "чорного" списку увійшли державні пропагандистські медіа: "Россия сегодня", "РИА Новости", "ПРАЙМ", "ИноСМИ", "ТОК", "КОТ", "Baltnews", "Украина.ру", "Социальный навигатор" та "Арктика.ру"; United World International. Також під обмеження потрапив Фонд боротьби з репресіями.

Санкції торкнулися співаків та акторів - це Олег Газманов, Олександр Маршал, Поліна Гагаріна, Михайло Боярський, Микола Басков, Діма Білан, Микола Расторгуєв, Надія Бабкіна, Олександр Буйнов, Дана Борисова, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Дмитро Дюжев, Михайло Галустян, Вікторія Дайнеко.

"Не можна допустити, щоб культурні ікони та медіа-організації вільно використовували свій статус для просування брехні та невиправданої підтримки путінської війни", - додала Жолі.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, пов’язаних з мережею ухилення від санкцій, яка підтримує військово-промисловий комплекс Росії.

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