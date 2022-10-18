Канада запровадила санкції проти телеканалу “Звезда” та 34 російських пропагандистів

Додаткові канадські санкції запроваджено до фізичних та юридичних осіб РФ, які сприяють та підтримують невиправдане вторгнення Росії та спробу анексії території України.

Уряд Канади запровадив додаткові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які створюють наративи для підтримки та виправдання війни, яку розв’язала Росія в Україні.

Відповідне повідомлення з’явилося у понеділок, 17 жовтня, на урядовому сайті Канади.

У санкційному переліку перебуває 34 фізичні особи — зокрема, помічник Путіна Володимир Мединський, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі, Михайло Леонтьєв, Кирило Клеймьонов, Наіля Аскер-Заде, головний редактор та власник газети “Московский комсомолец” Павло Гусєв та інші пропагандисти.

Також санкції застосовано щодо однієї юридичної особи — телеканалу “Звезда”, що належить міністерству оборони РФ.

"Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму", – йдеться у повідомленні.

Після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а від 24 лютого – ще проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб у Росії, Україні та Білорусі.

Нагадаємо, у межах економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол. США).

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