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Канада запроваджує санкції проти російських бізнесменів та військових

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Канада запроваджує санкції проти російських бізнесменів та військових

Associated Press

Після візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо до України країна розширила санкції проти РФ за її військову агресію проти України.

Як зазначає уряд Канади, країна запровадила санкції щодо 40 російських фізичних осіб, зокрема проти бізнесменів та військових.

Про це заявили у пресслужбі уряду Канади.

Окрім цього, в офісі прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо повідомили, що Канада направить Україні військову допомогу ще на $38,8 млн.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо перебував з візитом в Україні. Канадський прем'єр відвідав знищнене російськими окупантами місто-герой Ірпінь. Також під час візиту підняв прапор своєї країни над її дипломатичним представництвом у столиці України, що свідчить про повернення канадського посольства до Києва.

Також Трюдо зустрівся у Києві із українським президентом Володимиром Зеленським. Канадський політик, коментуючи свій візит до України, зауважив, що його країна "завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною".

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