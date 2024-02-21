Канада збирається допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну – CBC News

За інформацією ЗМІ, Канади може внести близько 22 млн доларів США на реалізацію плану, запропонованого президентом Чехії Петром Павелом.

Канада підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн.

Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела Міноборони Канади.

Також читайте Канада може передати Україні ракети "повітря-земля", які планувала утилізувати

Хоча деталі ще уточнюються, джерела видання кажуть, що уряд Канади може внести до 30 мільйонів канадських доларів (22 мільйони доларів США) на реалізацію плану, запропонованого президентом Чехії Петром Павелом.

Міністр оборони Канади Білл Блер сказав, що розмовляє з чехами, але не буде зараз розкривати усі деталі.

"Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво", – сказав Блер.

Водночас союзники Канади побоюються, що Оттава може інвестувати у виробництво боєприпасів через Чехію, продовжуючи відкладати нарощування потужностей з виробництва зброї у власній країні.

Заступник міністра оборони Канади Білл Метьюз сказав, що Канада та США провели двосторонні переговори про те, як збільшити постачання зброї для України.

Нагадаємо, що на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО і снарядів радянських калібрів з невідомих країн, що не входять до НАТО. Але ці снаряди треба оплатити.

Також повідомлялося, що Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.

Читайте також: