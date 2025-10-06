ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
747
Час на прочитання
2 хв

Канада знову "кошмарить" ухилянтів з України — соцмережі

Чоловіки з України в Канаді знову стикаються з вимогою надати військові документи.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Українців у Канаді знову просять розповісти про військову службу

Українців у Канаді знову просять розповісти про військову службу / © ТСН

Українські чоловіки у Канаді знову почали скаржитися, що імміграційні служби вимагають довідку про проходження військової служби в Україні.

Відповідний пост опублікував один із користувачів спільноти «Українці Канади».

«Сьогодні мені прийшов той лист щастя про військову службу. Я кілька місяців тому після AOR (AOR — ключовий етап у будь-якому процесі імміграції або отриманні громадянства Канади. Це офіційне підтвердження від Імміграційної служби, Служби у справах біженців та громадянства Канади (IRCC) про те, що вони отримали вашу заяву та розпочали початкову обробку — Ред.) надав мілітарі форми, оригінал тимчасового посвідчення та переклад, а також написав довгого листа-пояснення, де вказав, що я ніколи не служив», — йдеться в повідомленні.

У так званому «листі чесності» влада Канади просить чоловіка надати пояснення, як він виїхав із України у 2023 році та надати нову довідку.

«Я виїхав із України як волонтер, але не повернувся, бо там війна. У Резерві+ я у розшуку, тобто, подати витяг я не зможу. Адвокат, яка веде мою справ, каже, щоб я якось брав довідку із України, бо інакше вона відмовляється від ведення справи. Я знаходжуся у Торонто», — скаржиться втікач-ухилянт.

Нагадаємо, що минулого місяця Мережу сколихнула новина — у пабліках для українців в Канаді писали в іммігрантів з України вимагають довідки про військову службу. У Мережі спочатку навіть припускали, що це — перший крок до депортації українських чоловіків до України.

ТСН.ua з’ясовував, що це за довідка, навіщо вона потрібна та чи дійсно українцям-чоловікам в Канаді загрожує депортація.

Дата публікації
Кількість переглядів
747
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie