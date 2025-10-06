Українців у Канаді знову просять розповісти про військову службу / © ТСН

Українські чоловіки у Канаді знову почали скаржитися, що імміграційні служби вимагають довідку про проходження військової служби в Україні.

Відповідний пост опублікував один із користувачів спільноти «Українці Канади».

«Сьогодні мені прийшов той лист щастя про військову службу. Я кілька місяців тому після AOR (AOR — ключовий етап у будь-якому процесі імміграції або отриманні громадянства Канади. Це офіційне підтвердження від Імміграційної служби, Служби у справах біженців та громадянства Канади (IRCC) про те, що вони отримали вашу заяву та розпочали початкову обробку — Ред.) надав мілітарі форми, оригінал тимчасового посвідчення та переклад, а також написав довгого листа-пояснення, де вказав, що я ніколи не служив», — йдеться в повідомленні.

У так званому «листі чесності» влада Канади просить чоловіка надати пояснення, як він виїхав із України у 2023 році та надати нову довідку.

«Я виїхав із України як волонтер, але не повернувся, бо там війна. У Резерві+ я у розшуку, тобто, подати витяг я не зможу. Адвокат, яка веде мою справ, каже, щоб я якось брав довідку із України, бо інакше вона відмовляється від ведення справи. Я знаходжуся у Торонто», — скаржиться втікач-ухилянт.

Нагадаємо, що минулого місяця Мережу сколихнула новина — у пабліках для українців в Канаді писали в іммігрантів з України вимагають довідки про військову службу. У Мережі спочатку навіть припускали, що це — перший крок до депортації українських чоловіків до України.

ТСН.ua з’ясовував, що це за довідка, навіщо вона потрібна та чи дійсно українцям-чоловікам в Канаді загрожує депортація.