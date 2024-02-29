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Канада звільнила двох вчених, які "зливали" секретну інформацію Китаю

Канада звільнила двох вчених, які "зливали" секретну інформацію Китаю

Канада звільнила двох вчених

Це може погіршити і без того напружені відносини Пекіна з країною.

Канада 2021 року звільнила двох вчених, які працювали в лабораторії з інфекційних захворювань суворого режиму. Все через те, що вони надали Китаю конфіденційну інформацію.

Про це пише Reuters.

За даними офіційних осіб, команда чоловіка та дружини є "реалістичною та вірогідною загрозою економічній безпеці Канади".

Міністр охорони здоров’я Канади Марк Холланд заявив, що не було жодного ризику для національної безпеки.

У результаті Сянгго Цю та її чоловіка Кедін Ченга вивели з Національної мікробіологічної лабораторії у Вінніпезі 2019 року, а їхні дозволи безпеки скасували. Їх звільнили через два роки - 2021-го.

Згідно з документами, Служба безпеки Канади дійшла висновку, що Цю "навмисно передавав наукові знання та матеріали Китаю". Наразі невідомо, чи пара досі перебуває у країні.

"Ці новини, швидше за все, погіршать і без того холодні стосунки з Пекіном, особливо тому, що Оттава розпочала розслідування ймовірного втручання Китаю у внутрішні справи Канади", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що робота Вінніпезької лабораторії включає дослідження найнебезпечніших збудників хвороб людини і тварин, таких як Ебола.

"Жодного разу національні таємниці чи інформація, яка загрожувала безпеці Канади, не залишали та не потрапляли в лабораторію", — сказав Холланд журналістам, зазначивши, що подружжя не було прозорим у своїх відносинах з Китаєм.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Китай активно готується до війни зі Сполученими Штатами і про це свідчать дані американської розвідки.

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